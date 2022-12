De Jong over duel met oud- ploeggenoot Messi: ’Ik ga hem nu geen berichtje sturen’

„We moeten proberen de wedstrijd te domineren en ervoor zorgen dat wij als team beter zijn dan Argentinië”, aldus De Jong. „We spelen niet alleen tegen Messi. We moeten ons erop focussen als team heel goed te spelen.”

Of het Nederlands elftal iemand speciaal gaat opofferen om spelmaker Messi uit te schakelen, weet De Jong nog niet, zei hij. „Het ligt eraan wat de trainer wil gaan doen. Het is afwachten waar hij mee gaat komen.”

De Jong speelde twee seizoenen lang samen met Messi. De Argentijn maakte daarna de overstap naar Paris Saint-Germain. „Ik keek al tegen hem op toen ik kind was en naar voetballen keek. Om uiteindelijk met hem samen te voetballen, was top. Dat heeft veel voldoening gegeven”, keek De Jong desgevraagd terug. „Messi is wel in alles de beste. Of het nou om een positiespel gaat, of afwerken of een partijtje. Maar dat had ik ook wel verwacht toen ik naar Barcelona ging. Of ik niet in één ding beter was? Dat heb ik niet kunnen ontdekken in ieder geval.”

De 25-jarige De Jong had een goede band met Messi, maar hij was nou ook weer niet zo ’close’ dat hij nu, in aanloop naar vrijdag, contact met hem heeft. „Het is niet dat ik hem nu vooraf iets te zeggen heb. Misschien spreek ik hem kort voor de wedstrijd of anders daarna. Maar ik ga hem nu geen berichtje sturen, denk ik.”

In Spanje kozen de tegenstanders van FC Barcelona voor verschillende manieren van aanpak, als het om het verdedigen van Messi ging. De Jong: „Als hij dreigde de bal te krijgen, dan stonden drie of vier jongens van de tegenstander klaar of op scherp om hem aan te vallen of de pass te onderscheppen. Hij krijgt altijd wel speciale aandacht. Dat was bij elke tegenstander zo.”

Bekijk ook: Nederlands elftal vindt in Doha ontspanning op luxe schip met waarde van bijna 30 miljoen euro

’Zelf als ik doodziek ben, speel ik tegen Argentinië’

De supporters van het Nederlands elftal hoeven niet bang te zijn dat De Jong de kwartfinale op het WK van vrijdag tegen Argentinië mist. De middenvelder was ook dinsdag nog altijd een beetje verkouden. „Maar het gaat al wat beter”, zei hij. „Het komt echt wel goed.”

Ook al zou De Jong zich wat slechter voelen, wil hij wedstrijden als deze niet missen. „Zelfs als ik doodziek ben, speel ik”, vertelde de spelmaker. „Ik vind een WK fantastisch, het mooiste toernooi dat er is. De hele wereld is ermee bezig.”

Na de zege op de Verenigde Staten, merkte De Jong wat zoiets met een land doet. „Heel Nederland is dan blij. Bij clubvoetbal is dat natuurlijk anders. Je ziet een soort verbroedering, dat is heel erg leuk om mee te maken.”

Kritiek

De Jong kon er dinsdag wel om lachen toen hij met de woorden van voetbalanalyticus Rafael van der Vaart werd geconfronteerd. De oud-international zei halverwege de achtste finale op het WK tegen de Verenigde Staten (3-1) bij de NOS dat een voetballer als De Jong waarschijnlijk liever in zijn hotel was gebleven.

Van der Vaart doelde daarmee op de, in zijn ogen, afwachtende manier van voetballen van Oranje. „Dat heb ik niet gehoord”, zei De Jong met een lach op het terras van spelershotel St. Regis in Doha. „We krijgen wel mee dat er kritiek is op het spel en dat soort dingen. Dat is ook helemaal niet erg. Wij vinden ook dat wij aan de bal een stuk beter kunnen voetballen. Aan de andere kant staan we wel in de kwartfinale. Dat is het allerbelangrijkste.”

Frenkie de Jong Ⓒ ANP

De Jong doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar aanvallend voetbal spelen altijd belangrijk is. In het seizoen 2018/2019 bereikte de nu 25-jarige middenvelder met de Amsterdammers bijna de finale van de Champions League, ook door een herkenbare en attractieve manier van spelen. De Jong verdiende een transfer naar FC Barcelona, waar de voetbalfilosofie in grote lijnen overeenkomst met die bij Ajax.

Dat Oranje een andere tactiek hanteert en achterin met een hecht blok speelt, vindt De Jong niet erg, zegt hij. „Als voetballiefhebber zie je natuurlijk liever dat elke ploeg vol op de aanval speelt. Ik denk ook wel dat wij aanvallend willen spelen”, legt hij uit. „Het is ook afhankelijk van de vorm van spelers en de keuzes die de spelers soms maken aan de bal. Als wij redelijk snel de bal verliezen, dan wordt het ook moeilijk om echt aanvallend te spelen, want dan word je teruggedrongen. Het zou heel naïef zijn om dan te denken: we laten vijf man voorin staan en verdedigen wel met de rest. Dan geef je heel veel ruimtes weg.”