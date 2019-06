Bokser Tyson Fury houdt huis in Las Vegas

Voormalig bokskampioen Fury stond enkele jaren aan de kant vanwege depressies en gebruik van alcohol en drugs, maar stapte vorig jaar voor een heus titelgevecht ook al in de ring tegen Deontay Wilder, de wereldkampioen zwaargewicht bij WBC. Dat gevecht hield hij twaalf ronden lang vol, maar ging uiteindelijk op punten bij beslissing van de jury verloren.

Inmiddels is Fury nog fitter en dat liet hij in Las Vegas zien. Zijn bokskwaliteiten zijn onomstreden. Maar ook zijn lichaamsbewegingen bleken uitstekend. Zo ontweek hij achter elkaar op prachtige wijze enkele stoten van Schwarz. Nadat de Duitser in de tweede ronde naar de grond ging, was het gedaan. Schwarz stond nog wel op. Maar na de klappen die opnieuw volgde, vond de scheidsrechter het welletjes en stopte het gevecht.

„De sleutel tot succes was om te genieten. Ik hoop dat iedereen heeft genoten net als ik.”, reageerde Fury na afloop. „Ik ben helemaal terug. Laat ze allemaal maar komen.” Fury zinspeelde daarbij op een rematch tegen Wilder. „Eerst hier een ander gevecht in september of oktober en dan mag Wilder in het nieuwe jaar komen.”

