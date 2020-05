PSV wint tien procent met salarisakkoord over gehele breedte

Bovengenoemde cijfers zijn de voorbije weken altijd het uitgangspunt geweest binnen de club en het voltallige personeel is daarin meegegaan. PSV bereikte niet alleen een akkoord met de spelers, naar de richtlijnen van spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO, maar ook met het personeel op de werkvloer. Daarvoor moest de top van de club om tafel met de ondernemingsraad. Als sociaal gebaar heeft PSV besloten de werknemers met bruto jaarsalarissen tot 50.000 euro te ontzien van salarisverlaging. Binnen de top van de organisatie wordt twintig procent van het salaris ingeleverd. Zonder ’staffel’, zoals opgenomen in het belastingstelsel en het VVCS-akkoord. Dit is het signaal dat Gerbrands zelf, als schot voor de boeg richting het akkoord vanuit de vakbonden, naar buiten toe vanaf het begin heeft afgegeven en daar wil men zich graag aan houden. Meerdere werknemers gaan in dit percentage mee

PSV gaat in september opnieuw met het personeel om tafel. „Omdat we dan weten of we wel of geen Europees voetbal gaan spelen, kunnen rekenen op bijbehorende inkomsten en we mogelijk uitgaande transfers hebben gerealiseerd”, zegt Gerbrands, die tegen die tijd mogelijk ook meer weet over het spelen met of zonder publiek. „Dan weten we of de situatie is verbeterd en op welke wijze we door moeten gaan. We zullen dan opnieuw alle cijfers presenteren en met elkaar in gesprek gaan. We hebben een probleem op te lossen met elkaar en dat wordt binnen de hele organisatie gerealiseerd.”

Het salarisakkoord had de hoogste prioriteit, in tijden dat ook met sponsoren en de achterban naar oplossingen wordt gezocht. Zoals gewenst werd overeenstemming bereikt op de dag dat seizoenskaarthouders een mail kregen met de opties om hun kaart te verlengen.

