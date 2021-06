Ide Schelling verguld met zijn debuut in Tour de France

Wielrennen

Tadej Pogacar oppermachtig in eigen land

Tadej Pogacar heeft in eigen land de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Tourwinnaar van vorig jaar zag zijn leiderstrui in de slotetappe van hoofdstad Ljubljana naar Novo mesto over 175,3 kilometer niet meer in gevaar komen. De rit werd gewonnen door de Duitse sprinter Phil Bauhaus.