Vitesse als eerste club in finale van KNVB-beker

Vitesse en VVV-Venlo begonnen dinsdagavond het bekerduel met dezelfde basisspelers als drie dagen eerder. De Arnhemmers wonnen toen in de Eredivisie met 4-1 in Arnhem.

In de eerste helft liet VVV zich terugzakken. Vitesse was duidelijk sterker, maar echte kansen waren er niet. Vlak na rust was er dan toch een serieuze kans. Een schot van VVV-spits Giorgos Giakoumakis, topscorer van de Eredivisie, ging maar net naast.

In de 75 minuut was het dan eindelijk raak. Chelsea-huurling Armando Broja kopte fraai raak na een perfecte voorzet van Oussama Tannane. Diezelfde Tannane besliste zeven minuten voor tijd de wedstrijd met een heerlijk schot in de bovenhoek vanaf de rand van het strafschopgebied: 2-0.

Sc Heerenveen of Ajax is zondag 18 april de tegenstander van Vitesse in de finale. Die twee clubs treffen elkaar woensdagavond in de andere halve eindstrijd.

Vitesse won de beker één keer, in 2017.