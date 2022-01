Everton wil Donny van de Beek verlossen van Manchester United

Van de Beek was al eerder in beeld bij The Toffees. Marcel Brands had als technisch directeur van de club uit Liverpool al interesse in de diensten van de oud-Ajacied, maar tot een overgang kwam het destijds niet. Inmiddels is de club naar verluid nagenoeg rond met Frank Lampard, die het in Van de Beek wel zou zien zitten.

Everton kan een extra middenvelder goed gebruiken. Abdoulaye Doucoure en Fabian Delph kampen momenteel met blessures en zijn minimaal een maand niet beschikbaar. Ook voor Van de Beek zou de overstap uitkomst bieden. De negentienvoudig international heeft het sinds zijn komst naar Manchester United zwaar en kwam zowel onder Ole Gunnar Solskjaer als onder diens opvolger Ralf Ragnick maar mondjesmaat in actie bij The Red Devils. Lang leek het erop dat zijn werkgever hem niet op huurbasis wilde laten vertrekken, maar daar lijkt met de interesse van Everton nu dus verandering in te zijn gekomen.

Van de Beek zou bij een eventuele transfer teamgenoot worden van Anwar El Ghazi, die onlangs door Everton werd overgenomen van Aston Villa.