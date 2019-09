Vivianne Miedema was twee keer trefzeker namens Arsenal. Ⓒ Arsenal

Vivianne Miedema (23) maakte woensdag haar comeback in de Champions League. En hoe. Met twee goals en een assist hielp ze haar club Arsenal aan een 4-0 overwinning op Fiorentina, waardoor The Gunners al met één been in de achtste finale staan.