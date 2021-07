Novak Djokovic dendert door op Wimbledon

In de halve eindstrijd treft Djokovic de Rus Karen Khachanov of Denis Shapovalov uit Canada. Beide tennissers stonden nog nooit in de halve finales van Wimbledon. Djokovic bereikte woensdag voor de tiende keer de laatste vier. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros.

De 34-jarige Serviër, die op het het heilige gras net als Rafael Nadal en Roger Federer zijn 20e grandslam-titel wil veroveren, had bijzonder weinig moeite met de Hongaar, die in de eerste set na een 5-0 achterstand nog wel wat tegenkrabbelde, maar ovet het algemeen veel kwaliteit tekort kwam tegen Djokovic.

Djokovic won Wimbledon in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019. In drie van die gelegenheden klopte hij Federer in de finale. Twee keer klopte hij de 39-jarige Zwitser in vijf sets. Twee jaar geleden gebeurde dat ondanks het feit dat Federer twee wedstrijdpunten op eigen service niet kon benutten.

Federer treft in zijn kwartfinale woensdag Hubert Hurkacz uit Polen. De winnaar van dat duel stuit op de Italiaan Matteo Berrettini of Felix Auger-Aliassime uit Canada.