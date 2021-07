Wimbledon: Novak Djokovic dendert door, nu wacht Denis Shapovalov

De 34-jarige Serviër, die op het het heilige gras net als Rafael Nadal en Roger Federer zijn 20e grandslam-titel wil veroveren, had bijzonder weinig moeite met de Hongaar, die in de eerste set na een 5-0 achterstand nog wel wat tegenkrabbelde, maar ovet het algemeen veel kwaliteit tekort kwam tegen Djokovic.

Shapovalov

Djokovic neemt het in de halve finale op tegen Denis Shapovalov. De als tiende geplaatste Canadees versloeg in vijf sets de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 25 van de plaatsingslijst: 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4. Shapovalov pakte in de vijfde set met zijn zevende breakpoint in de negende game de benodigde break. Op eigen opslag haalde hij vervolgens de zege binnen.

Voor Djokovic is het de tiende keer dat hij de halve finales op Wimbledon bereikt. Hij won het grandslamtoernooi in Londen vijf keer. „Soms zijn deze cijfers ook surrealistisch voor mij”, zei de Serviër na zijn degelijke overwinning. „Maar ik probeer in het moment te leven en neem niets als vanzelfsprekend. Ik wil graag geschiedenis schrijven en probeer door te blijven gaan.”

Djokovic won Wimbledon in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019. In drie van die gelegenheden klopte hij Federer in de finale. Twee keer klopte hij de 39-jarige Zwitser in vijf sets. Twee jaar geleden gebeurde dat ondanks het feit dat Federer twee wedstrijdpunten op eigen service niet kon benutten.