Daniil Medvedev superieur naar toernooizege in Dubai

Roeblev was in de kwartfinale nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp. Tegen Medvedev had hij weinig te vertellen. Hij verloor in de eerste set twee keer zijn opslagbeurt en bood ook in de tweede set onvoldoende tegenstand.

De 27-jarige Medvedev was vrijdag in de halve finale al in twee sets te sterk voor Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereldranglijst uit Servië leed zijn eerste nederlaag na twintig overwinningen. Hij schreef in het begin van het jaar de Australian Open op zijn naam.

Indrukwekkend herstel

Medvedev begon matig aan het nieuwe seizoen. Hij werd al in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Amerikaan Sebastian Korda. Na drie toernooizeges op rij kijkt de nummer 7 van de wereldranglijst met vertrouwen vooruit naar de komende toernooien van Indian Wells en Miami. „De start van het jaar was niet perfect”, erkende hij. „Maar ik ben heel blij met de afgelopen drie weken. Hier kan ik mee verder. Ik heb nu niet meer het gevoel dat ik alles goed doe en toch verlies.”