Rangers wil baas Schotse competitie laten schorsen

„We hebben via een klokkenluider bewijs ontvangen dat grote vragen oproept over de processen van de SPFL met betrekking tot de stemming”, aldus Rangers in een verklaring.

Digitaal

De 42 profclubs van Schotland stemden digitaal over het voorstel van de SPFL om het seizoen over de lagere niveaus en het Premiership te beëindigen. Een grote meerderheid was daar voorstander van, werd vrijdag duidelijk.

Rangers FC zegt nu dat de resolutie en stemming niet op de juiste manier zijn afgenomen. De SPFL heeft nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar.

Voorsprong Celtic

De Schotse bond maakte donderdag bekend dat er in ieder geval tot 10 juni niet wordt gevoetbald in het land. Celtic heeft in het Premiership een flinke voorsprong op Rangers FC.