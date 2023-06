Saoedi-Arabië blijft zich roeren op voetbalmarkt: sjeiks hebben shortlist van tien sterren

Lionel Messi en Karim Benzema staan helemaal bovenaan de lijst. Zij worden al langer in verband gebracht met een transfer naar Saoedi-Arabië. Ook Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kanté, Angel Di Maria en Roberto Firmino zouden doelwitten zijn.

Volgens diezelfde bron is het de bedoeling om de meeste overeenkomsten af te sluiten voor de start van het komende seizoen op 11 augustus. Wat betreft Messi en Benzema, zouden er momenteel onderhandelingen gevoerd worden in respectievelijk Parijs en Madrid. Messi zou benaderd worden door Al-Hilal, waar hij jaarlijks zo’n 400 miljoen euro zou kunnen verdienen. Benzema zou dan weer op weg zijn naar Al-Ittihad, waar volgens de Spaanse media een contract van 200 miljoen euro per seizoen op hem zou wachten. Daarmee zou de voormalige Franse international evenveel gaan verdienen als Cristiano Ronaldo, die vorige winter zijn krabbel zette onder een contract bij Al-Nassr.

Staatsfonds neemt vier voetbalclubs over

Saoedi-Arabië wil na Ronaldo nog andere voetbalsterren lokken met grote geldsommen. Het Saoedische staatsfonds (PIF) is sinds kort meerderheidsaandeelhouder geworden van vier grote lokale clubs.

De club Al-Nassr, waar Ronaldo speelt, is nu net als drie andere Saoedische clubs (Al-Hilal, Al-Ahli en Al-Ittihad) voor 75 procent in handen van het Saudische staatsfonds. Daartoe werden de clubs omgevormd tot bedrijven. Dat heeft de Saoedische minister van Sport Abdulasis bin Turki al-Faisal maandag meegedeeld. Het investeringsproject moet de clubs aantrekkelijker maken voor internationale sterren. Het Saoedische staatsfonds nam twee jaar geleden Premier League-club Newcastle United over.