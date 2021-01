Neymar laat wereld meegenieten van ’twitterfittie’ met tegenstander

De twee kregen het in de wedstrijd opnieuw aan de stok met elkaar. Niet voor het eerst dus, want in september jongstleden was er al een ’fittie’. Neymar beschuldigde Gonzalez ervan dat hij hem racistisch had bejegend. Dat leverde Neymar - na een slaande beweging - zelfs een rode kaart op. „Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet in zijn gezicht heb geslagen”, twitterde de Braziliaan stellig.

Uiteindelijk werd het racisme niet bewezen door de Franse tuchtcommissie. Woensdagavond kwamen de twee kemphanen elkaar weer tegen op het veld. Bij één duel legde Gonzalez zijn handen in het gezicht van Neymar. De Braziliaan scoorde en won echter wel de wedstrijd en de beker en kon het niet laten om ’s avonds laat nog even wat naar zijn Spaanse opponent te twitteren: „Koning, toch Álvaro?”

Dat liet de Marseille-speler niet op zich zitten ,want zijn reactie volgde snel. „Mijn ouders hebben me altijd geleerd hoe je het vuilnis buiten zet.” Hierbij zette hij een foto van het moment dat hij zijn handen in gezicht van Neymar duwde.

Vervolgens duurde het even, maar om 1.46 uur in de nacht besloot Neymar hier maar weer op te reageren. „En jij bent vergeten hoe je PRIJZEN wint, hahaha.”

Natuurlijk volgde Gonzalez snel: „Voor eeuwig in de schaduw van de koning”, bijgevoegd: een foto van Neymars landgenoot Pelé.

De Braziliaanse sterspeler wilde het laatste woord blijkbaar, maar gaf die wel pas om 04.49 uur: „En jij staat in mijn schaduw. Ik heb je beroemd gemaakt. Geen dank daarvoor.”