Gerbrands: ‘PSV checkt situatie per dag’

Waar vrijwel alle grote luchtvaartmaatschappijen geen gebruik meer maken van het luchtruim boven Irak en Iran, vliegt Qatar Airways, de maatschappij waarmee PSV reist, nog wel boven het conflictgebied.

Qatar Airways kan niet uitwijken richting Saoedi-Arabië, omdat dat land geen vliegtuigen vanuit Qatar in het luchtruim duldt vanwege een onderling conflict.

,,We checken per dag hoe het in elkaar steekt en wat er gebeurt. En als het onveilig is dan moeten we andere beslissingen nemen. Dan zou je via een andere maatschappij met een overstap via een ander land terug moeten gaan. Dat kost twee, drie uur extra”, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands, die voortdurend contact onderhoudt met Qatar Airways.

,,De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ik weet niet wat er de komende dagen gebeurt aan dreiging et cetera. Uiteindelijk zullen we zelf een afweging moeten maken, maar wel op basis van heel veel informatie. We nemen natuurlijk geen risico met de selectie.”