Kwalificatie voor F1-sprintrace ruim half uur vertraagd

De zogeheten Sprint Shootout zou om 12.00 uur beginnen, maar gaat nu om 12.35 uur van start in België. Er wordt dan gekwalificeerd om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen. Die korte wedstrijd zou om 16.30 uur van start moeten gaan, maar omdat er in de reglementen staat dat er 4,5 uur moet zitten tussen de start van de kwalificatie en de sprintrace, start de sprintrace ook 35 minuten later: om 17.05 uur.

Vlak voor de geplande start van de sprintkwalificatie werd het droog op Spa-Francorchamps, waarna er hard werd gewerkt om het staande water van de baan te blazen.

Max Verstappen was vrijdag de snelste tijdens de kwalificatie voor de hoofdmoot op zondag. Dan start hij door een gridstraf als zesde. Die straf heeft geen invloed op de sprint van zaterdag.