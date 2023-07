Max Verstappen ternauwernood de snelste in kwalificatie voor sprintrace

De winnaar van die wedstrijd van honderd kilometer verdient acht WK-punten. Verstappen was vrijdag tijdens de reguliere kwalificatie ook al verreweg de snelste in België. Met dit verschil dat hij de race zondag vanaf de zesde plek begint, vanwege een gridstraf van vijf plaatsen na het wisselen van zijn versnellingsbak. Die sanctie heeft geen invloed op de op zichzelf staande sprintrace van zaterdag.

Op de opdrogende en steeds sneller wordende baan zette Verstappen – die net op tijd over start-finish kwam om er nog een laatste getimede ronde uit te persen – een snelste rondetijd van 1.49,056 neer. Hij was daarmee slechts elf duizendsten van een seconde sneller dan McLaren-coureur Oscar Piastri. Kort daarachter volgde Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen stelde dat hij in de lastige omstandigheden niet alle risico’s nam. Piastri, al het hele weekeinde snel in met name de tweede sector op Spa-Francorchamps, profiteert in de natte omstandigheden van veel ’vleugel’ aan de achterkant.

De verkorte kwalificatie lag nog enige tijd stil na een crash van Lance Stroll (Aston Martin), die het in Q2 als enige op droogweerbanden (mediums) probeerde, maar hardhandig ondervond dat het daarvoor nog te vroeg was. De slicks (softs) werden door de coureurs in Q3 wel direct gebruikt.

De Sprint Shootout begon 35 minuten later, omdat het circuit na een paar flinke regenbuien nog te nat was. Door die vertraging begint de sprintrace ook later: om 17.05 uur. De kans op regen wordt voor de rest van de middag ingeschat op 60 tot 80 procent.