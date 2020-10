Geen weerzien met Frenkie de Jong voor Matthijs de Ligt

Andrea Pirlo betracht geduld met de verdediger. Hoewel Giorgio Chiellini vanwege een spierblessure ontbreekt en ook de inzetbaarheid van Leonardo Bonucci onzeker is, is de Italiaanse oefenmeester niet bereid om risico’s te nemen met De Ligt.

„Voor het inzetten van Matthijs heb ik nog geen akkoord ontvangen van de doktoren”, aldus Pirlo dinsdag tijdens de vooruitblikkendee persconferentie. „Hij en Chiellini doen sowieso niet mee tegen FC Barcelona. Over Bonucci nemen we woensdag een definitief besluit”

Juventus-trainer Andrea Pirlo. Ⓒ REUTERS

Op dit moment is Merih Demiral de enige fitte centrumverdediger binnen de selectie van Juventus. De Ligt kwam in juli voor het laatst in actie voor Juventus. Inmiddels traint hij weer gedeeltelijk met de groep mee. Mogelijk kan hij nog vóór de interlandperiode in november zijn rentree maken.

Het duel met FC Barcelona had voor De Ligt een weerzien betekend met zijn oud-ploeggenoot bij Ajax Frenkie de Jong en voormalig bondscoach Ronald Koeman.

Cristiano Ronaldo is besmet met het coronavirus. Ⓒ REUTERS

Cristiano Ronaldo

Achter de naam van Cristiano Ronaldo staat nog steeds een groot vraagteken. De Portugese sterspeelster zit al weken thuis met corona. Dinsdagavond verwacht hij de uitslag van een nieuwe test.

„Er zit niet anders op dan wachten op de testresultaten”, aldus Pirlo. „Is de test negatief, dan kunnen we een plan opstellen. Maar voor nu is geduld het toverwoord.”