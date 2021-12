Skeletonster Kimberley Bos boekt fraaie zege in wereldbeker

Bos mocht al starten in het gele hesje van de leider in de wereldbeker en maakte die status meteen waar met de beste tijd in de eerste heat: 56,98 seconden. Dat was een nieuw baanrecord. Ze bleef de ervaren Duitse Tina Hermann 0,04 seconde voor.

Met haar tweede heat van 56,70 seconden, opnieuw een baanrecord, bleef ze Hermann in totaal zelfs 0,25 seconden voor. Bos kwam uit op 1.53,68 minuten, ruim voor Hermann (1.53,93). De Canadese Mirela Rahneva werd derde met 1.53,97.

„Het is de eerste Nederlandse wereldbekerzege ooit in het skeleton, dat is wel historisch. Ik vind het nog een beetje ongelooflijk”, zei Bos na afloop. „In trainingen zijn we verdeeld in twee groepen en de Duitsers en Russen zaten in de andere groep, dus ik kon vooraf niet helemaal inschatten hoe snel ik was. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik een baanrecord heb.”

„Het waren heel goede runs. Ik startte vooral sneller, dat moet ook, want qua sleeën ben ik hier nog niet beter dan de Duitse skeletonsters. Die voorsprong heb ik wel vastgehouden. Dat is een vooruitgang met eerdere wedstrijden hier. Het geeft heel veel vertrouwen richting de Spelen.”

Fier aan kop

In het wereldbekerklassement gaat Bos aan de leiding met 821 punten. De Russin Elena Nikitina, die de eerste twee wedstrijden van het seizoen won en in Winterberg als zesde eindigde, staat tweede met 762 punten. Hermann is derde met 723 punten.

Met haar twee tweede plaatsen eerder dit seizoen had Bos al officieus voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in februari in Peking. Ze moet ook nog in de top-25 staan van het klassement, dat ze met nog vier races te gaan leidt.