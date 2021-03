WK-kwalificatie: zege België, Frankrijk teleurstellend, 3 assists Tadic

België begon de WK-kwalificatie met een overwinning op Wales. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez keek al na tien minuten tegen een 1-0-achterstand aan, maar won met 3-1.

Wales kende een ongelukkige start want al na acht minuten moest spelmaker Joe Allen met een blessure naar de kant. Toch kwam de ploeg twee minuten later op voorsprong met een hoofdrol voor Gareth Bale, die de aanval opzette en vervolgens Harry Wilson vrij voor Thibaut Courtois zette. De aanvaller van Cardiff City passeerde de Belgische doelman met een schuiver.

De Belgen kwamen snel met een antwoord. Eerst miste Romelu Lukaku nog van dichtbij op aangeven van Kevin De Bruyne, die dan maar zelf in de 22e minuut de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Zes minuten later kopte Thorgan Hazard de thuisploeg in Leuven naar een 2-1-voorsprong. De voorzet was van Thomas Meunier. Beide spelers ontbreken zaterdag in Tsjechië omdat ze in de Bundesliga uitkomen. Tsjechië is vanwege de slechte coronacijfers taboe voor spelers die in Duitsland wonen.

Lukaku schoot de Belgen uit een strafschop naar een 3-1-zege.

Tsjechië had geen problemen met Estland. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong, maar daarna liepen de Tsjechen weg: 1-6. Drie doelpunten kwamen op naam van Tomas Soucek, de middenvelder van West Ham United.

Antoine Griezmann (m) scoorde de heerlijke openingstreffer en is het middelpunt van de feestvreugde. Ⓒ EPA

Frankrijk stelt teleur tegen Oekraïne

Frankrijk heeft de status van wereldkampioen niet kunnen onderschrijven. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps kwam op eigen veld tegen Oekraïne niet verder dan 1-1.

De Fransen kwamen in het lege Stade de France in de 19e minuut op voorsprong. Antoine Griezmann krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de linkerbovenhoek. Het was zijn 34e doelpunt voor Frankrijk, waarmee hij inmiddels gedeeld vierde staat op de eeuwige ranglijst van zijn land. Die wordt aangevoerd door Thierry Henry met 51 treffers.

Oekraïne kwam goed weg toen doelman Heorhiy Boestsjan Kingsley Coman onderuit liep. Scheidsrechter Tobias Stieler zag er geen strafschop in, een VAR ontbreekt in de WK-kwalificatie.

De Oekraïners kwamen na een klein uur op gelijke hoogte. Serji Sidortsjoek leverde een houdbaar schot af, maar de Franse verdediger Presnel Kimpembe veranderde de bal van richting waardoor doelman Hugo Lloris kansloos in de verkeerde hoek lag. De Fransen met Paul Pogba en Ousmane Dembélé als invallers na die gelijkmaker drongen aan maar doelman Boestsjan liet zich niet passeren.

In het andere duel in groep D speelden Finland en Bosnië en Herzegovina met 2-2 gelijk. Miralem Pjanic benutte namens Bosnië een door hem zelf gemiste strafschop via de rebound. Finland kwam via twee doelpunten van Teemu Pukki op voorsprong, maar zes minuten voor tijd werd het gelijk via Miroslav Stevanovic.

Drie assists Ajacied Tadic voor winnend Servië

De voetballers van Servië hebben in hun eerste kwalificatiewedstrijd gewonnen van Ierland. In Belgrado werd het 3-2 voor de formatie van bondscoach Dragan Stojkovic.

Ajacied Dusan Tadic speelde een belangrijke rol. De aanvoerder bereidde de drie doelpunten voor, gemaakt door Dusan Vlahovic en, tweemaal, Aleksandar Mitrovic. De treffers vielen nadat Alan Browne de Ieren op voorsprong had gezet.

In de 77e minuut werd Tadic gewisseld, vermoedelijk met het oog op de komende wedstrijden. Vervolgens kwam Ierland door James Collins nog op 3-2.