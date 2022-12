Nentjes op WK darts in eerste ronde uitgeschakeld

Nentjes kende een valse start en stond al vrij snel 2-0 achter in de eerste set. De darter uit Lelystad schoot vervolgens net op tijd wakker en won na een knappe comeback alsnog de eerste set. De tweede moest hij wel prijsgeven aan Gates, die zeker ook niet feilloos gooide.

Het setverlies leek Nentjes mentaal te breken, want hij. Gates won zelfs zeven legs op rij. Doordat Gates de nodige moeite had om de wedstrijd te beslissen, mocht Nentjes in de vierde set nog even hopen, maar het was niet genoeg.

„Ik was te zenuwachtig”, bekende Nentjes voor de camera van Viaplay. „Ik kreeg de pijlen niet strak in het bord, gooide ook geen triples, het was teleurstellend. Mijn tegenstander kreeg ook nog eens het publiek mee. Niet dat het me veel deed, maar ik had het niet verwacht.”