Van Trijp overtuigt bij debuut, Nentjes op WK darts in eerste ronde uitgeschakeld

Voor Van Trijp had bij zijn WK-debuut bijna geen tegenstander kunnen treffen die verder van hem vandaan stond qua carrière. Steve Beaton won in 1996 immers al een keer het BDO World Darts Championship. De 58-jarige Brit behoort echter al even niet meer tot de wereldtop en Van Trijp leek dan ook niet onder de indruk van zijn tegenstander.

Hij won de eerste set en pakte vervolgens ook de set die Beaton was begonnen. In de derde leek hij wel in de problemen te komen, maar hij repareerde zijn 2-0 achterstand. Vervolgens gooide hij de wedstrijd uit met een van de meest overtuigende legs van de avond.

„Ik had dit van tevoren niet verwacht”, zei Van Trijp kort na zijn overwinning bij Viaplay. „Ik had helemaal geen zenuwen en dat baarde me zorgen, want ik heb meestal een beetje gezonde spanning nodig. Maar ik ging daar staan en alles viel gewoon. Ik kon me ook goed afsluiten van de geluiden uit het publiek.” Van Trijp stond tegenover een ’legende’, die in 1996 wereldkampioen werd bij de bond BDO. „Ik had me ingelezen en wist dat Beaton niet altijd op zijn best is in de eerste ronde. Dat klopte, want hij speelde niet goed.”

Zenuwen bij Nentjes

Nentjes kende een valse start en stond al vrij snel 2-0 achter in de eerste set. De darter uit Lelystad schoot vervolgens net op tijd wakker en won na een knappe comeback alsnog de eerste set. De tweede moest hij wel prijsgeven aan Gates, die zeker ook niet feilloos gooide.

Geert Nentjes. Ⓒ ProShots.

Het setverlies leek Nentjes mentaal te breken, want hij. Gates won zelfs zeven legs op rij. Doordat Gates de nodige moeite had om de wedstrijd te beslissen, mocht Nentjes in de vierde set nog even hopen, maar het was niet genoeg.

„Ik was te zenuwachtig”, bekende Nentjes voor de camera van Viaplay. „Ik kreeg de pijlen niet strak in het bord, gooide ook geen triples, het was teleurstellend. Mijn tegenstander kreeg ook nog eens het publiek mee. Niet dat het me veel deed, maar ik had het niet verwacht.”

Tegenstander Noppert

Ondertussen weet Danny Noppert wie hem in de tweede ronde wacht. De Nederlander neemt het dan op tegen David Cameron. De Canadees vocht zich tegen Ritchie Edhouse terug van een 2-0 achterstand naar 2-3.

Ook Gerwyn Price is verder naar (in zijn geval) de derde ronde. De wereldkampioen van twee jaar geleden ontdeed zich na een valse start met 3-1 van Luke Woodhouse. Hij is de volgende tegenstander van Raymond van Barneveld als die ook zijn tweederondeduel wint.