Kritiek na knieval voor Russische atleten: ’Dag van schaamte voor IOC’

Voorzitter Thomas Bach riep de internationale bonden dinsdag op om individuele sporters uit de twee landen weer overal toe te laten. Voorwaarde is dat dit gebeurt onder neutrale vlag en zonder andere uitingen van Rusland en Belarus. Atleten die de oorlog openlijk steunen, zijn niet welkom. Dat geldt ook voor sporters die in dienst zijn bij het leger of bij veiligheidsdiensten.

Polen sprak van „een dag van schaamte” voor het IOC. „Wat is er gebeurd dat zo positief was van Russische kant dat hun atleten nu ineens zouden moeten deelnemen aan wedstrijden?”, vroeg de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Piotr Wawrzyk zich af. „Na Boetsja, Irpin, Hostomel?”, riep hij de bloedbaden en verwoestingen in de steden in herinnering. „Na het dagelijks bombarderen van burgerdoelen? Het is een dag van schaamte voor het IOC.”

De Duitse bondsminister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, sprak van „een klap in het gezicht van de Oekraïense atleten.” Volgens haar is er geen aanleiding voor een terugkeer van Rusland in de sportwereld. „Degene die Rusland toestaat om internationale sportwedstrijden te gebruiken voor haar propaganda, brengt schade toe aan de olympische gedachte van vrede en verbroedering.” De Duitse atletencommissie reageerde eveneens teleurgesteld na de „te verwachten aanbeveling.”

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavsky zei dat Rusland geen plek verdient op de Olympische Spelen. „Ik ben teleurgesteld in de aanbevelingen van het IOC”, reageerde hij op Twitter. „We moeten onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. De Russische sport wordt centraal geleid door het Kremlin. Het Russische regime weet niet wat ’fair play’ is.”