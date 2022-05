Tweede tijd Max Verstappen in laatste Spaanse training

Leclerc zette een snelste tijd neer van 1.19,772. Verstappen was slechts zeven honderdsten van een seconde langzamer. De regerend wereldkampioen kwam niet veel in actie tijdens de sessie en klaagde aanvankelijk over een moeilijk insturende RB18 in bocht vijf en de laatste sector. Red Bull sleutelde na de vrijdag wat aan de set-up van de auto, nadat Verstappen snel was geweest in de racesimulatie, maar over één rondje nog wat te traag leek.

Net als vrijdag deed Mercedes ook weer goed mee. George Russell noteerde de derde tijd, op anderhalve tiende van de tijd van Leclerc. Lewis Hamilton noteerde de vierde tijd. Daarachter volgden Carlos Sainz (Ferrari) en Verstappens temgenoot Sergio Pérez.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, de zesde race van dit Formule 1-seizoen, start zaterdag om 16.00 uur. Inhalen op het Circuit de Catalunya is doorgaans lastig. Het is het circuit waar de race het vaakst wordt gewonnen door de coureur die start vanaf pole position (74 procent). Hamilton won de laatste vijf races in Spanje.

