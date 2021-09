Jasper Cillessen belangrijk bij Valencia, indrukwekkend record Athletic-aanvaller

De oud-Ajacied kwam dit seizoen bij Valencia nog niet in actie. Eerst miste hij met Oranje het EK na een positieve coronatest. In de aanloop naar het nieuwe seizoen liep Cillessen een spierblessure op. Met Giorgi Mamardashvili onder de lat begon Valencia sterk aan de competitie. De Georgiër maakte woensdag echter geen beste indruk in het verloren uitduel met Sevilla (3-1). Daardoor kreeg Cillessen weer een kans tegen Athletic.

De oud-Ajacied moest in de 69e minuut een treffer van Iñigo Martinez toestaan. De Spaanse verdediger kopte fraai raak in de verre hoek. Valencia moest in de 82e met tien man verder door een rode kaart voor Maximiliano Gómez. Dankzij een late treffer van invaller Marcos André en de knappe redding van Cillessen hield Valencia aan het duel toch nog 1 punt over.

Record

Bij Athletic speelde aanvaller Iñaki Williams zijn 202e opeenvolgende competitiewedstrijd. Het laatste duel dat hij in La Liga miste, was in april 2016. Williams evenaarde het record van Jon Andoni Larrañaga, die tussen 1987 en 1992 voor Real Sociedad eveneens 202 wedstrijden op rij speelde in de hoogste Spaanse competitie.

Atlético verslikt zich in Alavés en lijdt eerste nederlaag

Atlético Madrid heeft de eerste nederlaag van dit seizoen in de competitie geleden. De regerend kampioen verloor de uitwedstrijd van Deportivo Alavés (1-0), dat de eerste vijf duels van La Liga had verloren.

Víctor Laguardia bezorgde Alavés de eerste punten van het seizoen. Hij scoorde al in de 4e minuut. Atlético Madrid dreigt verder achterop te raken bij koploper Real Madrid. De stadgenoot speelt zaterdagavond tegen Villarreal en kan Atlético op een achterstand van 5 punten zetten.

