Darius van Driel Ⓒ RENE BOUWMA

Er is meer dan de sport alleen. Ook voor golfer Darius van Driel, die na zijn promotie naar de European Tour deze week zijn eerste toernooi speelt in Zuid-Afrika. Elke week in ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, verrassende ontboezemingen van onze nationale topsporters.