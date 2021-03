Mathieu van der Poel grijpt mis: Jasper Stuyven wint Milaan-Sanremo

De 28-jarige Stuyven zegevierde voor de Australië Caleb Ewan. Wout van Aert van Team Jumbo-Visma greep de derde plek. Het is de eerste keer dat Stuyven een van de vijf zogenoemde ’Monumenten’ weet te winnen. Zijn grootste zeges tot nu toe waren Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

„Jasper heeft het heel slim gedaan”< concludeerde Van der Poel na afloop in gesprek met de Nederlandse pers. „De sterkste heeft gewonnen. Het was heel hectisch op het einde. Ik moest van te ver aangaan. Ik hoopte in een lange sprint nog het wiel van Stuyven te kunnen halen, maar uiteindelijk kwamen er nog een paar man over mij heen. Het was een lastige wedstrijd.”

„Het ging te snel op Poggio. De wind stond net iets te makkelijk en het tempo lag al vrij hoog. Eigenlijk werd er gedemarreerd toen het lastigste stuk al voorbij was. Op dat moment zat ik wel gewoon goed van voren. Ik wist toen wel dat we met een grote groep zouden zijn. Ik heb geen fouten gemaakt, je moet gewoon keuzes maken. Dat is altijd lastig om in te schatten.”

In geweldige doen

De afgelopen weken was Van der Poel - eerder dit jaar ook al voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden - in geweldige doen. De Limburger zegevierde in Strade Bianche en ook tijdens de Tirreno-Adriatico toonde hij zijn klasse. In de Italiaanse koers won hij zowel de derde als de vijfde etappe. De heroïsche wijze waarop Van der Poel Tour-winnaar Tadej Pogacar voorbleef tijdens zijn tweede zege in Italië ging de wereld over.

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

„Je moet ook geen domme dingen doen”, sprak MvdP in de aanloop naar de wielerklassieker. „Ik zou graag hebben dat het een open koers is, maar sommige wedstrijden lenen zich daar niet voor. Het is moeilijk om daar aanpassingen in aan te brengen. Het ligt er aan hoe de benen zijn, maar ik denk niet dat er heel veel geslaagde ondernemingen zijn geweest om van verder dan de Poggio Milaan-Sanremo te winnen.”

Koersverloop

Niet zo gek lang na de start sprong een aantal renners weg uit het peloton. Nicola Conci, Mathias Norsgaard, Andrea Peron, Charles Planet, Filippo Tagliani, Alessandro Tonelli, Mattia Viel en de Nederlander Taco van der Hoorn.

De vluchters mochten ruim 200 kilometer wegblijven, maar de verwachting was geen moment dat in die groep daadwerkelijk de winnaar van de eerste grote klassieker van het jaar zou zitten. Met nog 25 kilometer voor de boeg nam Jumbo-Visma het voortouw en werden de vluchters bedankt voor de moeite. Ondertussen was het peloton ook flink uitgedund en was er nog een man of honderd over.

Poggio

Op de gevreesde Poggio ging Maximilian Schachmann aan. Julian Alaphilippe reageerde, en ook Van Aert, Van der Poel plus een aantal andere kanshebbers sloten aan. De rest moet passen. Op twee kilometer voor de streep demarreerde Stuyven. Ondanks verwoede pogingen in de laatste honderden meters kwam niemand er meer aan te pas. Zo boekte de Belg van Trek-Segafredo de mooiste overwinning uit zijn loopbaan. „Geweldig om het vandaag af te maken. Het was alles of niks, het werd alles.”