Geweldig nieuws voor Carla Suarez Navarro: tennisster kankervrij verklaard

„Weer een stap voorwaarts. Vandaag heb ik mijn laatste behandeling gehad en de Ziekte van Hodgkin overwonnen. Dank voor alle warme berichten. Elk woord van support heeft me meer kracht gegeven de afgelopen maanden. Al mijn dank gaat uit naar alle ziekenhuismedewerkers die dagelijks voor ons zorgen. Ik ben genezen!”, twittert ze vol blijdschap.

De 32-jarige Suarez Navarro maakte het slechte nieuws begin september vorig jaar bekend. Even daarvoor had ze om gezondheidsredenen al moeten afzeggen voor de US Open.

De Spaanse behaalde tijdens haar carrière kwartfinaleplaatsen op de Australian Open (3x), Roland Garros (2x) en de US Open (2x). Ze speelde elf WTA-finales en won twee titels, in mei 2014 in Oeiras (Portugal) en in februari 2016 in Doha (Qatar). In 2015 verloor ze de finale van de Diamond Games in Antwerpen.