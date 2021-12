Ajax-trainer Erik ten Hag ziet kansen tegen Benfica: ’Eenmaal op het veld is het eten of gegeten worden’

Ten Hag baalt dat zijn spelers zich dit seizoen beter voor de Champions League dan voor duels in de Eredivisie kunnen motiveren. Ajax won dit seizoen alle zes de groepswedstrijden in de Europese koningsklasse. Maar in de nationale competitie is het aantal verliespunten al opgelopen tot twaalf.

Ajax en Benfica troffen elkaar in 2018 ook in de Champions League. „Dat lag toen heel dicht bij elkaar”, herinnert Ten Hag zich nog. „Ik kijk met een goed gevoel terug naar die ontmoetingen.”

Ajax knokte zich drie jaar geleden in de uitwedstrijd tegen Benfica naar een gelijkspel (1-1), mede dankzij een treffer van Dusan Tadic. Noussair Mazraoui maakte in blessuretijd het enige doelpunt in het thuisduel (1-0) met de 37-voudig kampioen van Portugal.

Tegendeel bewezen

Ajax rekende dit seizoen in de groepsfase al af met Sporting Portugal. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd tegen de regerend kampioen met 1-5 en zegevierden met 4-2 in de Johan Cruijff ArenA. „In de regel ligt het Portugese voetbal Nederlandse teams niet, maar wij hebben het tegendeel wel bewezen” laat Ten Hag via Ajax weten. ” Eerst dus tegen Benfica en dit seizoen tegen Sporting.”

Ajax treft tijdens het tweeluik met Benfica in Jan Vertonghen een oude bekende, De Belg belandde op 16-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van de club uit Amsterdam en groeide uit tot een publiekslieveling. „Hij is een Ajacied, maar hij zal willen presteren.”, zegt Ten Hag. „Hij heeft hier vrienden gemaakt, onder wie Daley Blind. Maar eenmaal op het veld is het eten of gegeten worden.”

