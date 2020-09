Bizarre slotfase levert Man United alsnog de winst op bij Brighton

Donny van de Beek begon net als bij de seizoensouverture op de bank en de oud-Ajacied zag hoe Neal Maupay vijf minuten voor rust uit een strafschop de score opende. De bal ging op de stip nadat Bruno Fernandes Tariq Lamptey onderuit had gelopen. Lang hield de voorsprong van Brighton geen stand, want nog voor de rust trokken de bezoekers de stand gelijk.

Al hadden zij daarbij wel de hulp van de thuisclub nodig. Een strakke vrije trap van Fernandes werd door Nemanja Matic teruggelegd en onder druk van Harry Maguire passeerde Brighton-verdediger Lewis Dunk zijn eigen doelman. Bij de thuisclub zat Joël Veltman op de bank en ontbrak de nog altijd niet helemaal fitte Davy Pröpper bij de wedstrijdselectie.

Rashford

Na rust zag Marcus Rashford eerst nog een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd, maar kort daarna zette de spits zijn naam wél op het scorebord. Weggestuurd door Fernandes begon Rashford aan een rush en joeg de bal via de rug van een verdediger hoog in de touwen.

Brighton ging daarna met man en macht op jacht naar de gelijkmaker, maar het geluk was niet aan de zijde van de Seagulls. Liefst vijf keer zag United-doelman De Gea een bal tegen de paal naast hem of de lat boven hem belanden. Van de Beek mocht in de blessuretijd nog invallen voor Anthony Martial, en met de Nederlander op het veld leek United de winst uit handen te geven. Sonny March kopte in de vijfde minuut van de blessuretijd de 2-2 binnen.

Maar daarmee was de koek nog niet op. Bij de eerste corner die United in de wedstrijd mocht nemen, in de zesde minuut van de blessuretijd dus, kopte Maguire de bal tegen de hand van Maupay. Na overleg met de videoscheidsrechter ging de bal op de stip en knalde Fernandes de Mancunians alsnog naar de winst.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League