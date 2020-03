Marathonkampioene Imke Vormeer op liefdesavontuur in Schotland

HEERENVEEN - Nog een paar weken werken in Nederland en dan begint voor Imke Vormeer het grote avontuur. De 31-jarige schaatsster gaat haar partner Elma de Vries achterna en verhuist naar het Schotse Aberdeen. Afgelopen weekeinde nam ze afscheid van haar sport met het winnen van de KPN Marathon Cup. „Ach, vanuit Amsterdam vliegen naar Aberdeen is korter dan rijden van Heerenveen naar mijn familie in Brabant”, lacht ze.