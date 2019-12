’Cillessen verlaat trainingsveld met blessure’

Twintig minuten na het begin van de training verliet Cillessen vroegtijdig de training nadat hij eerst nog op het veld medisch was behandeld. Volgens de Spaanse sportkrant AS staarde Cillessen naar zijn hand terwijl hij die bewoog.

Champions League

De aard en de ernst van de blessure is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend of hij komende dinsdag onder de lat kan staan in het Champions Leagueduel van Valencia bij Ajax.