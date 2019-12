Geblesseerde Cillessen ’uit voorzorg gestopt’

De nummer 1 onder de lat bij Valencia stapte donderdag eerder van het trainingsveld, volgens Spaanse media vanwege een handblessure. „Hij is uit voorzorg eerder gestopt”, zei trainer Albert Celades. „Het voelde niet prettig, we gaan onderzoeken hoe zijn situatie is.” De Argentijnse verdediger Ezequiel Garay, net als Cillessen een vaste kracht, is na fysieke problemen weer inzetbaar.

Valencia speelt zaterdagavond uit tegen stadgenoot Levante, dat drie punten minder heeft in de Spaanse competitie. De ploeg van Celades komt volgende week naar Amsterdam, voor de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Ajax. De Nederlandse kampioen heeft dinsdag aan een gelijkspel genoeg om door te gaan in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Ajax won begin oktober met 3-0 in het Mestalla-stadion van Valencia.