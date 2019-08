Heerenveen legt transfervrije Van Rhijn vast

Van Rhijn speelde de afgelopen jaren voor Ajax, Club Brugge en AZ. Voor Ajax speelde hij 163 wedstrijden en hij werd in Amsterdam drie keer landskampioen. In 2016 werd hij overgenomen door Club Brugge, dat hem in het seizoen 2017-2018 verhuurde aan AZ. Vorig jaar besloot AZ de samenwerking met Van Rhijn met een jaar te verlengen.

„We wilden onze selectie graag nog verder versterken. Ricardo is een zeer ervaren speler die wedstrijden op het allerhoogste niveau gespeeld heeft en diverse prijzen heeft gewonnen”, zei technisch manager Gerry Hamstra. „Met zijn kwaliteiten en ervaring kan hij zowel centraal achterin als op de rechtervleugel uit de voeten. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om het komende seizoen bij ons te voetballen.”