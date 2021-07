Wrevel bij Holland Acht: ‘Het boterde gewoon niet bij ons’

Sport

Goud zo goed als binnen voor Kiran Badloe na verder akelige dag voor zeilploeg

Kiran Badloe is na een uitstekende donderdag al bijna zeker van een gouden medaille. Na een vijfde plaats in de tiende race, werden de elfde en twaalfde gewonnen door de Nederlandse windsurfer, waardoor hij riant aan de leiding gaat in de RS:X-klasse.