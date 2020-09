Primoz Roglic slaat hard toe in Tour de France

Op de slotklim moesten bijna alle concurrenten passen voor Roglic, de gigant van Jumbo-Visma. Alleen zijn landgenoot Tadej Pogacar kon in de buurt blijven van de geletruidrager. Ineos-troef Egan Bernal kon Roglic simpelweg niet bijhouden en moest er al bij de eerste echte versnelling af. Hij verloor vrijdag 37 seconden.

Bernal op een minuut

Roglic heeft nu 59 seconden voorsprong op Bernal in het klassement. Pogacar heeft de tweede plek overgenomen van regerend Tour-winnaar Bernal. De Sloveen volgt Roglic op 44 seconden.

De dertiende etappe ging van Châtel-Guyon naar Puy Mary, een uitgedoofde vulkaan op bijna 1600 meter hoogte. De rit telde maar liefst 4400 hoogtemeters. Martinez bleek in de slotfase van de rit frisser dan twee Duitsers van Bora-hansgrohe. Zowel Maximilian Schachmann als Lennard Kämna beet in het stof in de laatste kilometer. Het drietal was overgebleven van een kopgroep van een kleine twintig man.

Opgave Mollema

De etappe kende voor Bauke Mollema een treurige uitkomst. De 33-jarige Groninger moest de strijd staken nadat hij in een flauwe bocht ongelukkig ten val kwam. Ook de hooggeklasseerde Romain Bardet en Nairo Quintana klapten bij de crash tegen de grond, maar het tweetal kon wel door.

Mollema bleef achter met waarschijnlijk een gebroken linkerpols. Het was de tweede keer dat hij de Tour de France niet uitreed. Het overkwam hem ook in 2012.

