KNVB na coronamaatregelen: ’Nederland wordt niet gestimuleerd om te sporten’

„Ook de komende weken mag men alleen sporten tot 17.00 uur”, zegt de grootste sportbond van Nederland. „Lang niet iedereen kan dat en veel sporters zijn door deze maatregel al afgehaakt. Dit blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. In de leeftijd tussen 5 en 18 jaar is de helft minder gaan sporten of is geheel gestopt. De jeugd heeft geen uitlaatklep.”

„Het kabinet heeft zonder wetenschappelijke of feitelijke onderbouwing besloten om publiek in de stadions in Nederland te verbieden”, vervolgt de bond. „Daarmee is Nederland een uitzondering in Europa, waar bijna overal wél toeschouwers op de tribunes zitten. Nederlandse sportliefhebbers mogen dus wel in het buitenland wedstrijden van hun Nederlandse favorieten bezoeken.”

Frisse buitenlucht

Verder onderstreept de KNVB nogmaals dat stadionbezoek en het amateurvoetbal nooit hebben geleid tot coronabrandhaarden. „Iedereen bevindt zich in de frisse buitenlucht. Zelf sporten is bovendien gezond. Het draagt bij aan een betere weerstand en de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht en psychische problemen wordt hierdoor verkleind.”

Het kabinet geeft dinsdagavond (19.00 uur) uitleg over de maatregelen voor de komende weken. Nagenoeg zeker blijft sporten na 17.00 uur (afgezien van topsport) en publiek in stadions niet toegestaan. De wedstrijd Feyenoord - Ajax in de Eredivisie wordt komend weekeinde derhalve zonder publiek gespeeld.