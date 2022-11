Sprookje Van Barneveld over op Grand Slam of Darts: ’Mooie week heb je niks aan zo’

Van Barneveld knalde op vrijdag in de kwartfinale nog de nummer één van de wereld, Gerwyn Price, uit het toernooi met een waanzinnige 16-13 winst. De dartveteraan heeft zich een weg terug weten te knokken op het podium waarop hij deze eeuw veelvuldig verwonderde. Barney stond voor het eerst sinds het WK van 2017 weer in de halve finale van een groot toernooi.

Wakker worden

,,Ik voel me hartstikke goed, maar we spelen nu even wat vroeger (om 14.00, red.) en dit lichaam heeft wel even nodig om wakker te worden’’, grapte de 55-jarige Hagenaar met een serieuze ondertoon tegenover ViaPlay, voorafgaand aan zijn halve finale. ,,Daarom was ik hier om negen uur, dan kun je nog vier uurtjes gooien en af en toe even gaan zitten. Mocht het zo ver komen dat ik de finale ga halen, dan moet ik hier even een bed opzoeken tussendoor.’’

Tijd om op te starten werd de vroeg uit de veren gekomen Van Barneveld niet gegund. De Nederlander gaf vooraf al alle lof aan het razende tempo en hoge niveau dat Smith hanteert De 31-jarige Engelsman bevetsigde dit direct en denderde als een sloopkogel tegen Van Barneveld aan voor de eerste break. Smith begon furieus, met twee 180’ers en liep binnen no-time uit naar liefst 5-0. Van Barneveld miste ondertussen twee grote kansen om dichterbij te komen. Op 3-0 miste hij de kans op 3-1 te komen na missers op dubbel 16 en dubbel 8. Op 4-0 liet hij in twee beurten de kans liggen op 4-1 te komen, waarbij de laatste het meest opvallend was: zijn eerste pijl voor dubbel 9 schoot de dubbel 14 in.

Dramatische achterstand

Maar een dramatische 5-0 achterstand brak Van Barneveld niet. Na de break herpakte de zichtbaar genietende Hagenaar zich. Waar Van Barneveld zichzelf wel eens gek maakte, daar sprak zijn gezicht nu een aantal keer boekdelen bij de bewondering voor Smith. In die modus richtte Van Barneveld zich op. Gesteund door het publiek, kwam hij direct terug tot 5-2 en bij 6-3 leek Barney zijn kansen te vergooien, toen hij een 50-finish verknoeide, vervolgens drie pijlen op dubbel 8 miste, maar Smith zijn dubbels ook niet zag raken. Bij zijn inmiddels zesde pijl op dubbel 8, gooide Van Barneveld zich voor de tweede break tóch naar 6-4.

Vervolgens hielden beide darters gelijke tred en raakte Smith het voor de derde break, op 8-6, even kwijt. Hij moest 20 laten staan op een finish van 70, Van Barneveld miste een 110-finish, maar kreeg van Smith een herkansing: met drie pijlen gooide Barney dubbel 6 uit en vond de Hagenaar zichzelf helemaal terug in het duel: 8-7.

Snelle break

Van Barneveld werd direct gebroken door Smith, maar brak hem meteen ook weer terug, toen hij zijn opponent een finish van 76 zag missen. De 56 die bij ’Barney’ nog openstond was via dubbel 20 een koud kunstje: 9-8. Vervolgens was Smith even furieus, brak Van Barneveld opnieuw (10-8), maar de Nederlander ging vervolgens keihard mee in een wedstrijdje 180’ers gooien in de 19e leg. Waar Smith het niet voor elkaar kreeg, gooide Van Barneveld zijn leg wél uit op 81: 10-9. Tot hysterie van het aanwezige publiek, knalde Van Barneveld zich voor de vierde break ineens op gelijke hoogte: 10-10.

Met een gelijke stand gingen beide entertainers, die een staaltje topdarten lieten zien, naar het einde van het duel toe. In de 23e leg kreeg van Barneveld voor het eerst de kans op voorsprong te komen, maar een 156-finish was te veel van het goede. Smith verzilverde zijn kans op een 25-finish en de ontlading bij de Engelsman was enorm: 12-11. Hij leek van zichzelf te balen, omdat hij vaker de grootste tegenstander is van zichzelf en ondanks zijn enorme potentie nog nooit een finale wist te winnen. Van Barneveld gooide zich daarna via dubbel 8 direct weer langszij: 12-12.

Einde oefening

Van Barneveld miste op 13-12 ineens drie pijlen op dubbel 16 en Smith pakte dat cadeautje uit: 14-12. Smith liet er geen gras over groeien en startte direct met een 180’er en verschafte zichzelf een riante positie om zich naar 15-12 te gooien. Dubbel 5 gooide Smith vervolgens uit, om de allesbeslissende leg in te gaan. Smith kreeg drie matcharts op dubbel 20 en gooide de tweede raak. Smith staat vanavond in de finale tegen de winnaar van het duel Nathan Aspinall-Luke Humphries, die Michael van Gerwen wist uit te schakelen. Smith gaat voor de achtste keer op voor een Major-titel, waarvan hij er nog geen één in de wacht wist te slepen.

Emotioneel einde

Van Barneveld zat direct na afloop nog hoog in de emotie en even telde niet wat voor waanzinnig sterk toernooi hij had gegooid, na al zo vaak afgeschreven te zijn. ,,Hij bleef natuurlijk pompen, hij is een hard-hitter, dat heb ik van tevoren gezegd’’, zei Van Barneveld over Smith tegen ViaPlay. ,,Maar ja, 5-0 achter, dan wordt het nog 10-10 en na die break sta ik zo slap te gooien op het podium. Dat straft hij ongelofelijk af. Ik kreeg drie kansen op dubbel 16 om op 13 gelijk te komen, maar liet het na. Het was een slechte wedstrijd van mij, misschien te vroeg (het tijdstip, red.), dat weten we allemaal niet. Een mooie week? Daar heb je gewoon niks aan, als je bezig bent dit toernooi te winnen. Ik voelde me onwijs goed vandaag. Dan komt dit wel aan, dat is duidelijk en dan heb je gewoon weer niks.’’