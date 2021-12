UEFA bevestigt: Vitesse overwintert in de Conference League

Daardoor is Vitesse definitief tweede geworden in Groep G en overwintert de Arnhemse club voor het eerst in de clubhistorie in Europa. In de tussenronde van de Conference League neemt Vitesse het nu in twee ontmoetingen op tegen het Oostenrijkse Rapid Wien.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat vijf Nederlandse clubs na de winter actief zijn in Europa. Eerder plaatste Ajax zich al voor het vervolg in de Champions League en werd bekend, dat PSV, Feyenoord en AZ verder gaan in de Conference League.