Toptransfer Sofyan Amrabat in Italië

Hoe graag de club hem wilde hebben blijkt uit de enorme transfersom die wordt overgemaakt aan Hellas Verona: 20 miljoen euro. Hellas lichtte bij Club Brugge de optie tot koop voor 3,5 miljoen euro, en verdient in één klap 16,5 miljoen euro. Amrabat tekent een contract voor vijf seizoenen en gaat jaarlijks vijf miljoen euro verdienen.

De middenvelder ondergaat op dit moment de medische keuring. „Het is rond”, bevestigt zijn zaakwaarnemer Mo Sinouh van Stellar Group desgevraagd. „Dit is een fantastische deal voor Sofyan. Iedereen weet waar hij vandaan komt”, doelt hij op zijn mindere periode bij Feyenoord. „Dit is een bekroning voor zijn keiharde werken.”