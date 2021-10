Eigenwijze Noa Lang: ’Voor voor mij was het gewoon een wedstrijd’

De speler van Club Brugge bracht als invaller leven in de brouwerij en kon de bondscoach wel bekoren. ,,Noa Lang heeft zichzelf laten zien. Hij heeft lef genoeg”, aldus Van Gaal, die tot zijn verbazing zag, dat Lang koud in het veld Cody Gakpo naar de rechterflank stuurde en zelf op zijn favoriete linkerflank ging spelen. ,,Dat is toch ook ongelofelijk. Ik heb dat snel weer gecorrigeerd. Ik wilde hem op rechts zien.”

Lang zelf was dolgelukkig met zijn debuut en blij met het haasje, dat alle Oranje-debutanten krijgen. ,,Het haasje krijgt een mooi plekje thuis bij al mijn bekers en shirts. Ik was niet nerveus. Het is je debuut, maar voor mij was het gewoon een wedstrijd”, aldus de aanvaller van Club Brugge, die niet baalde van de weinig aansprekende entourage waarin zijn debuut zich afspeelde. ,,Een droom is een droom. Ik heb mijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. Of dat nu hier is of in een volle Johan Cruijff ArenA”, vertelde de ex-Ajacied tegen de NOS.

Het was voor Oranje een lastige wedstrijd tegen een defensieve tegenstander en Lang begreep wel dat hij ingebracht werd. ,,De ruimtes zijn klein. Ik weet van mezelf dat ik een speler ben die iets kan brengen in dat soort wedstrijden. Ik was uiteindelijk nog betrokken bij drie kansen”, aldus Lang, die op de training niet op rechts had gespeeld en dat bij zijn club ook niet doet, maar niet veel problemen had gehad met de ongewone rol.

,,Als je een goede voetballer bent, maakt het niet uit op welke positie je staat. Ik doe alles op intuïtie. Ik voel aan wat nodig is. Dat is wel oké gegaan. Al is er altijd wel ruimte voor verbetering.”