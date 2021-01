Bas Nijhuis en Dennis Higler fluiten Eredivisie-toppers

Clay Ruperti fungeert bij AZ - Ajax als VAR en bij Feyenoord - PSV is die rol weggelegd voor Rob Dieperink.

Ajax is de koploper in de Eredivisie, AZ de nummer 4. Feyenoord en PSV zijn respectievelijk de nummer 5 en 3. Vitesse, tweede op de ranglijst, wacht komend weekend de thuiswedstrijd tegen RKC en Richard Martens is daar de scheidsrechter. Eerst staat nog een midweekse speelronde op het programma.