Richard Krajicek gaat uit van tennistoernooi Rotterdam zónder publiek

„Als last-minute blijkt dat we toch plaatsen kunnen aanbieden voor 2021, dan zullen we de mensen die nu al tickets hebben in de gelegenheid stellen om hier gebruik van te maken”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament werd eerder al verschoven van februari naar begin maart, omdat de Australian Open ook drie weken is opgeschoven. Het toernooi in Ahoy staat nu van 1 tot en met 7 maart op het programma. „Gezien het huidige epidemiologische beeld en de bijbehorende maatregelen, is het steeds minder voor de hand liggend dat er substantieel publiek aanwezig kan zijn”, aldus de organisatie. „Gezien de benodigde voorbereidingstijd is besloten de reeds verkochte tickets door te schuiven naar de 49e editie in 2022.”

Knoop doorhakken

Het kabinet besloot deze week om de lockdown te verlengen tot in ieder geval 9 februari. Het was voor de organisatie in Rotterdam aanleiding om nu al duidelijkheid te bieden aan de tennisliefhebbers die een kaartje hadden gekocht.

„Hoezeer we het ook betreuren, hakken we de knoop door om nu reeds het besluit te nemen dat wij alle toegangskaarten voor de komende editie doorschuiven naar 2022”, zegt Krajicek. Mocht blijken dat toch een beperkt aantal toeschouwers Ahoy in mag, dan komen de mensen die al een ticket hadden gekocht als eerste aan bod.

„We gaan er nu nog niet vanuit dat we zeker zonder publiek gaan spelen, maar het zal sowieso substantieel minder zijn dan normaal”, zegt een woordvoerder. „We willen de mensen die al een kaartje hebben ook in de gelegenheid stellen om naar het toernooi te komen op de dag dat zij dat willen. Daarom schuiven we de tickets door naar volgend jaar.”