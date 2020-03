Ook Leeuwinnen houden rekening met corona: ’Oppassen met hugs’

„Winnen is leuk, maar ik wil vooral gaan uitproberen”, zegt Wiegman vanuit de Franse stad Lens. „Ik ga de komende drie wedstrijden speelsters heel bewust met elkaar samen laten spelen en misschien eens op een andere positie neerzetten. Dit toernooi doen we het met meer dan elf speelsters, want kort na het toernooi spelen veel speelsters alweer in de Champions League.”

Woensdag is Brazilië de eerste tegenstandster van Oranje, zaterdag wacht een duel met Canada en volgende week dinsdag is gastland Frankrijk de laatste opponent.

„Ik ben heel blij met dit toernooi, want er wordt hier heel anders gespeeld dan in de EK-kwalificatie, waar we bij wijze van spreken 90 procent van de tijd de bal hebben”, aldus de bondscoach. „We spelen tegen landen waar we straks op de Olympische Spelen ook tegen kunnen spelen. En een nederlaag heeft geen consequenties.”

Wiegman is blij dat ze haar selectie weer bijeen heeft. „Sinds november zijn we niet meer samen geweest, omdat we in januari geen interlandperiode hadden. Het enthousiasme spatte er vanaf en de gretigheid was enorm. Dat was goed om te zien.”

Ondanks dat het coronavirus een streep zet door veel evenementen, gaat het Tournoi de France door zoals gepland. Ook in het kamp van Oranje wordt erover gesproken. „Het is natuurlijk heel actueel, dus dan moet je het ook bespreken. Je moet het niet groter maken, maar ook niet kleiner”, aldus de coach.

„We laten ons adviseren door het RIVM en door NOC*NSF. We hebben in ieder geval afgesproken op te passen met het uitdelen van hugs, oftewel knuffels. En als iemand zich wat minder voelt, krijgt diegene een eigen kamer.”

Een puntje van zorg voor Wiegman in sportief opzicht is dat keepster Sari van Veenendaal bij haar club Atlético Madrid niet altijd zeker is van een basisplaats. „Dit scenario hadden we vorig jaar toen ze overkwam van Arsenal natuurlijk nooit verwacht. We hebben ook van keepers natuurlijk het liefst dat ze spelen, maar vooralsnog is zij mijn eerste keuze.”

Wiegman verwacht zo’n 6000 tot 7000 fans bij de eerste wedstrijd tegen Brazilië, in Valenciennes. De aftrap is om 19.00 uur.