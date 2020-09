Sport Kort: Ploeggenoot Luuk de Jong besmet met corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zeilen: Heiner met zege naar laatste dag EK

21.33 uur: Zeiler Nicholas Heiner heeft op het EK voor de kust van de Poolse havenstad Gdynia zijn eerste overwinning geboekt. De 31-jarige Heiner, die zich in de Finn-klasse heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio, was de sterkste in de achtste race. Met nog twee races op de slotdag voor de boeg, steeg Heiner naar de zevende plaats in de tussenstand.

De Noord-Hollander kwam moeizaam op gang op het EK. Heiner had zich in eerste instantie gericht op het WK dat volgende maand bij Mallorca zou worden gehouden, maar de strijd om de mondiale titel werd recent afgelast. "Vooraf was het niet mijn plan om hier te pieken. Mijn focus lag op het WK. Al je plannen omgooien is dan lastig", zegt Heiner. "Dit is geen excuus, maar ik heb wel het gevoel dat ik die knop in mijn hoofd nog moest omzetten voor dit EK. Gelukkig begin ik langzaam in het toernooi te groeien."

Met 64 punten na acht races neemt hij de zevende plaats in. De Hongaar Zsombor Berecz gaat de slotdag in als leider met 33 punten, op 3 punten gevolgd door de Britse olympisch kampioen Giles Scott.

Voetbal: Sevilla-aanvaller Munir besmet met corona

21.16 uur: Ruim een week voor de start van de Spaanse competitie heeft Sevilla te maken met een coronabesmetting. Aanvaller Munir El Haddadi testte positief in de aanloop naar de hervatting van de trainingen, komende week. El Haddadi is voorlopig thuis in isolatie geplaatst.

De Spaanse competitie gaat volgende week van start, maar Sevilla krijgt net als onder meer FC Barcelona wat meer tijd om zich voor te bereiden omdat het afgelopen seizoen voor die clubs zo lang duurde vanwege de Europese verplichtingen. De eerste competitiewedstrijd van Sevilla staat voor eind september op het programma. Enkele dagen eerder strijdt de ploeg van Luuk de Jong met Bayern München, de winnaar van de Champions League, om de Europese Supercup.

Atletiek: Twee Nederlandse triatletes in top-10 bij WK

20.27 uur: De Nederlandse triatletes Maya Kingma en Rachel Klamer hebben de top-10 gehaald bij de WK in Hamburg. Kingma eindigde als zesde in de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. De 24-jarige Brabantse gaf 37 seconden toe op de Britse Georgia Taylor-Brown. De 29-jarige Klamer kwam als achtste over de finish, op 1 minuut en 10 seconden.

Bij de mannen prolongeerde de Fransman Vincent Luis zijn titel. De 31-jarige Luis liep in de laatste honderden meters weg bij zijn landgenoot Leo Bergere en de jonge Portugees Vasco Vilaca. De Fransman pakte het goud in 49.13. Tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee uit Engeland moest genoegen nemen met de negende plaats. Marco van der Stel, de enige Nederlandse deelnemer, werd 41e op ruim 2 minuten van de Franse winnaar.

Golf: Besseling meldt zich na sterke ronde in top-10

17.55 uur: Wil Besseling heeft zich na een sterke ronde in de top-10 van de Andalucia Masters gemeld. De 34-jarige Besseling ging op de derde dag in Spanje rond in 69 slagen en gaat de slotdag in als de nummer 6 van het klassement. Er was slechts één golfer die een betere score noteerde.

Besseling noteerde een eagle, twee slagen onder par, op de vierde hole en kwam verder tot drie birdies en drie bogeys. Daardoor kwam hij uit op twee slagen onder het baangemiddelde. Besseling gaat de laatste dag van de Andalucia Masters in met een achterstand van vijf slagen op de Amerikaan John Catlin, die zaterdag 72 slagen nodig had.

Joost Luiten ging het een stuk minder af. De beste golfer van Nederland kwam uit op +4 en staat gedeeld 49e. Darius van Driel en Lars van Meijel haalden de cut niet op Real Club Valderrama.

Motorsport: Inhaalrace brengt Van der Mark naar plek 4

17.29 uur: Michael van der Mark heeft in het WK Superbike na een inhaalrace nog bijna het podium gehaald op het Spaanse circuit van Motorland Aragon. De Yamaha-coureur begon vanaf de twaalfde startplek en eindigde als vierde. In het WK-klassement neemt Van der Mark de vijfde plaats in.

De Superbike-coureurs racen voor de tweede week op rij over Motorland Aragon, het circuit in Alcañiz. Vorig weekeinde eindigde Van der Mark daar als vijfde en zesde bij de zware motoren.

De Italiaan Michael Ruben Rinaldi boekte zaterdag zijn eerste overwinning in het WK Superbike. De Britse wereldkampioen Jonathan Rea eindigde bijna zes seconden na de Ducati-coureur als tweede. Rea verstevigde zijn leidende positie in het WK. De Noord-Ier, vijfvoudig wereldkampioen, heeft dertig punten voorsprong op de Engelsman Scott Redding. Zondag is de tweede race.

Voetbal: Tsjechië met compleet nieuwe, coronavrije selectie en staf

16.33 uur: Tsjechië brengt voor het duel met Schotland in de Nations League een geheel nieuw elftal en staf op de been. Dat meldt de Tsjechische voetbalbond nadat de UEFA had aangegeven dat het duel met de Schotten ondanks eerdere coronabesmettingen toch moet doorgaan.

Tsjechië had de wedstrijd vrijdag afgezegd vanwege het coronavirus. „Het nationale team zal maandag niet tegen Schotland spelen vanwege de beslissing van de bestuurders en de huidige situatie met Covid-19”, zei de Tsjechische bond in een verklaring op Twitter. „Het nationale team beëindigt de huidige voorbereidingen met onmiddellijke ingang direct na de overwinning tegen Slowakije.”

De UEFA liet echter weten dat het duel gewoon zoals gepland in Olomouc gespeeld moest worden. Daarop gaf de Tsjechische bond aan dat er een totaal nieuw team en begeleiders zal worden opgeroepen.

Tennis: Van de Zandschulp strandt in halve finale Ostrava

14.40 uur: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn gestrand in de halve finale van het challengertoernooi in het Tsjechische Ostrava.

De 24-jarige Van de Zandschulp verloor in de halve finale van de Rus Aslan Karatsev in twee sets: 6-3 6-3. De Russische nummer 140 van de wereld brak de Nederlander, die 36 plekken lager staat, drie keer. Van de Zandschulp wist zijn vier breakkansen niet te benutten.

Tallon Griekspoor moest in twee sets buigen voor de Duitser Oscar Otte. De Duitse nummer 219 van de wereldranglijst was met 6-2 6-4 te sterk voor de Nederlander, die op de 150e plaats staat.

Griekspoor bereikte vorige maand de finale van een challengertoernooi in Praag. Toen verloor hij van de Rus Karatsev, die nu in Ostrava dus opnieuw in de finale staat.

Voetbal: Bezoekers FC Emmen mogen naar drie duels gratis een kind meenemen

12.54 uur: FC Emmen stelt volwassen bezoekers voor de eerste drie thuiswedstrijden in het nieuwe seizoen in de gelegenheid om kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar gratis mee te nemen. Per volwassene mag er één kind mee, je hoeft dit niet van tevoren aan ons door te geven, meldt de club. Het kind mag naast, voor of achter diegene zitten.

„Neem dus je kind, kleinkind, neefje, nichtje of buurjongen mee naar het stadion. We hopen dat zoveel mogelijk supporters hier gebruik van zullen maken. Zo zal het stadion op een verantwoorde manier toch nog een stuk voller zitten”, laat de eredivisieclub weten.

FC Emmen laat weten dat de actie binnen alle richtlijnen van het RIVM over het coronavirus valt. Kinderen van die leeftijd hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden omdat het besmettingsgevaar enorm klein is.

Afgelopen mei was al het voorstel gelanceerd om kinderen toe te laten in de stadions bij wedstrijden, als alternatief voor wedstrijden zonder publiek. In een protocol dat de KNVB in juli in samenspraak met diverse betrokken partijen heeft opgezet voor het nieuwe seizoen zijn thuissupporters in beperkte mate weer welkom.

Golf: Rahm en Johnson delen koppositie op Tour Championship

09.43 uur: De golfers Jon Rahm en Dustin Johnson delen na de eerste dag de leiding op het Tour Championship, dat plaatsvindt op de East Lake golfbaan in het Amerikaanse Atlanta.

Rahm, die afgelopen zondag tijdens het BMW Championship in een play-off Johnson van de overwinning hield, liep een ronde van 65 slagen, vijf onder par. De Spaanse golfer, die aan het finaletoernooi was begonnen met een bonus met -8, kwam tot zes birdies en één bogey.

Johnson, die als leider van het klassement met een bonus van -10 aan het toernooi begon, kwam tot een ronde van 67 slagen, drie onder het baangemiddelde. Hij maakte vijf birdies, maar ook twee bogeys. Rahm staat net als Johnson nu op 13 slagen onder par.

De Amerikaan Justin Thomas, die met een bonus van -7 van start ging, liep een openingsronde van 66 slagen en volgt op de derde plaats met twee slagen meer dan de leiders. De Noord-Ier Rory McIlroy, die voor de aanvang van het toernooi twaalfde stond in het klassement van de FedEx Cup en begon met een bonus van -3, ging net als de Mexicaan Abraham Ancer rond in 64 slagen, de beste ronde van de dag. De regerend en tweevoudige kampioen uit Noord-Ierland klom daarmee naar de vierde plaats. Hij heeft vier slagen meer dan Johnson en Rahm.

Het Tour Championship is het finaletoernooi van de FedEx Cup. Aan het Tour Championship nemen slechts dertig spelers deel die voor de aanvang van het laatste toernooi, volgens het klassement, een aantal bonusslagen krijgen.

Basketbal: Harden leidt Rockets naar zege op Lakers

09.20 uur: Basketballer James Harden heeft zijn ploeg Houston Rockets naar de zege geleid in de eerste ontmoeting met de Los Angeles Lakers in de halve finale van de play-offs in de Western Conference. Houston won de wedstrijd in de ’bubbel’ in Orlando afgetekend met 112-97.

De sterspeler van Houston was goed voor 36 punten. Russell Westbrook zorgde ook nog voor 24 punten en Eric Gordon maakte er 23. Bij de Lakers scoorde Anthony Davis 25 punten en LeBron James 20.

„Onze verdediging, die gaat ons brengen waar we heen willen”, zei Harden na de zege. „Dit team is de sterkste ploeg in het westen. Als we ze onder de 100 punten kunnen doen, zegt dat wel wat.”

„Ik denk dat het aan de snelheid ligt. Zij spelen met veel snelheid, zowel aanvallend als verdedigend”, zocht James naar redenen voor de nederlaag. „Je kunt het op video analyseren, maar pas als je het in het echt meemaakt, kun je het voelen. We hebben nu hun snelheid kunnen ervaren en moeten ons daar in de tweede wedstrijd bewust van zijn.”

Basketbal: Uitschakeling playoffs dreigt voor Bucks

09.14 uur: Basketbalclub Milwaukee Bucks moet vrezen voor uitschakeling in de tweede ronde van de play-offs van de NBA. De ploeg die in het reguliere seizoen veruit de beste was, verloor in de play-offs voor de derde keer op rij van Miami Heat (115-100) en staat nu in de halve finales van de Eastern Conference met 3-0 achter.

Jimmy Butler leidde Miami Heat met 17 van zijn 30 punten in het vierde kwart naar de zege. De 21 punten en 16 rebounds van Giannis Antetokounmpo van de Bucks, de meest waardevolle speler van de NBA, was niet genoeg om de derde nederlaag tegen Miami te voorkomen.

„Ik ben niet verrast”, zei Butler. „Misschien is verder iedereen in de wereld dat wel, maar wij niet. We hebben zo veel strijdlust, we geven nooit op.”

De Bucks staan nu voor de opgave te doen wat geen enkele NBA-ploeg in de voorgaande 139 pogingen is gelukt, terugkomen van een 3-0-achterstand in de best-of-seven-serie. „We moeten echter in onszelf blijven geloven”, zei Antetokounmpo.

Voetbal: Tsjechië schrapt wedstrijd tegen Schotland vanwege corona

07.00 uur: Tsjechië heeft de Nations League-wedstrijd van komende maandag tegen Schotland vanwege het coronavirus afgezegd. Het besluit is genomen nadat het land vrijdag Slowakije met 3-1 had verslagen in de eerste wedstrijd die Tsjechië speelde in de Nations League.

De voorzitter van Slavia Praag zei kort voor de wedstrijd tegen Slovakije dat hij de Tsjechische bond vraagt zijn zeven geselecteerde spelers te mogen terugtrekken uit de nationale ploeg nadat een ander lid van het nationale elftal positief testte op het coronavirus.

„Het nationale team zal maandag niet tegen Schotland spelen vanwege de beslissing van de bestuurders en de huidige situatie met de Covid-19”, zei de Tsjechische bond in een verklaring op Twitter. „Het nationale team beëindigt de huidige voorbereidingen met onmiddellijke ingang direct na de overwinning tegen Slowakije.”

West Ham United-middenvelder Tomas Soucek en AS Roma-aanvaller Patrik Schick misten de wedstrijd in Slowakije omdat ze in quarantaine zaten nadat ze in contact waren gekomen met een andere medewerker van het nationale team die besmet bleek met het coronavirus.

De Schotse bond zei op Twitter op de hoogte te zijn van het Tsjechische besluit, eraan toevoegend dat het geen officiële kennisgeving had ontvangen en de UEFA om opheldering zou vragen.