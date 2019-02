'Mount is briljant'

"Het is zo jammer dat ik geschorst ben. Mijn ouders zouden uit Engeland komen voor de return. Misschien komen ze nu toch nog, maar dan moet ik samen met hen vanaf de tribune de wedstrijd bekijken. Zo had ik het seizoen niet af willen sluiten."

"Het is een aderlating dat we Mason moeten missen, maar het kon bijna niet anders”, aldus Vitesse-trainer Edward Sturing. „Die kaart moest hij bijna wel pakken om een aanval te onderbreken. Natuurlijk had ik hem liever erbij gehad zaterdag, maar als hij die gele kaart dan toch moet krijgen, dan maar op een ideaal moment waarmee hij ons helpt."

Zijn ploeggenoten in Arnhem hebben dit seizoen enorm genoten van het spel van Mount, die vijf van de tien Vitesse-goals in de play-offs achter zijn naam heeft staan. "Man, deze jongen is briljant”, zegt Vitesse-captain Guram Kashia. "In het begin van het seizoen zag ik hem als een klein jochie bij ons op de training. Ik vond hem goed en zag dat hij een slimme speler was, maar dacht dat hij nog te jong was. Ik had nooit gedacht dat hij zo vooruit zou gaan.”

Kashia heeft in acht seizoenen Vitesse al talloze Chelsea-huurlingen zien voorbijkomen, van Lewis Baker en Lucas Piazon tot Bertrand Traoré en Dominic Solanke. “Ik heb heel goede talenten gezien, maar Mason is wel de beste. Traoré bijvoorbeeld was geweldig, maar bij hem ging het in anderhalf jaar stapje voor stapje. Wat deze jongen voor elkaar krijgt in één seizoen… Alsof hij ineens vijftig procent verbeterd is."

Mount heeft ook zichzelf dit seizoen positief verrast. “Ik heb zoveel geleerd. Ook op het fysieke vlak en hoe ik mijn lichaam beter kan gebruiken. Ik ben erg blij met mijn dertien goals en negen assists. Geweldig dat ik zo mijn entree heb kunnen maken in het professionele voetbal. Dit is een perfecte stap geweest voor mij.”

Mount geeft aan nog in onwetendheid te verkeren over zijn toekomst. „Na het seizoen ga ik met Chelsea om de tafel en hoor ik wat hun plannen zijn. Voor mij is alles nog open: nog een jaar Vitesse, terugkeren naar Chelsea om voor mijn kans te gaan of de verhuur aan een andere club. Uiteindelijk is het mijn doel om voor het eerste van Chelsea te spelen. Dat is al zo sinds ik als 6-jarige bij Chelsea kwam.”

Als Vitesse opnieuw Europees voetbal haalt, kan dat een handje helpen om Mount een jaar langer in Arnhem te houden, denkt hij zelf. “Voor mij zijn de Europese duels met Lazio Roma en Nice de meest bijzondere ervaringen van dit mooie seizoen geweest. Om mezelf te blijven ontwikkelen, moet ik zoveel mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen en de Europa League is dat niveau.”