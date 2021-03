Britt Eerland is een speelbal van NOC*NSF: ’Ik ervaar het als superfrustrerend’

Britt Eerland Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Tafeltennisster Britt Eerland heeft zich dankzij de groepszege op een olympisch kwalificatietoernooi in Doha geplaatst voor de Zomerspelen van Tokio. Althans, volgens de regels van de internationale bond ITTF die op het evenement negen tickets uitdeelde. Nu is het alleen de vraag of NOC*NSF haar prestatie ook goed genoeg vindt, of dat er star wordt vastgehouden aan de eigen eis: een plek bij de beste zestien speelsters op de (geschoonde) wereldranglijst…