’Groenewegen gaat er alles aan doen om het Philipsen zo moeilijk mogelijk te maken’

De Tour-karavaan trekt over ’vriendelijke heuvels’ - in het eerste gedeelte van het parcours - richting de finish in Moulins over vooral vlakke wegen. Een glooiende route dus, maar alles lijkt uit te wijzen op een etappe voor de snelle mannen. Een massaspurt dus. De laatste anderhalve kilometer naar de meet is zelfs kaarsrecht.

„Fabio Jakobsen gaan we wellicht zien als hij zich goed voelt (dinsdag voelde hij zich niet goed, liet hij na de spectaculaire rit weten, red). Misschien wordt het wel weer gewoon voor de vierde keer Jasper Philipsen”, aldus Boogerd.

Toch dicht hij - ondanks de suprematie in de spurts van de Belg tot dusverre - Dylan Groenewegen ook een kans toe. „Groenewegen zat er in Limoges, ondanks de moeilijke aankomst daar, goed bij. Hij en ook andere ploegen zullen er alles aan doen om het Philipsen zo moeilijk mogelijk te maken. Maar één ding is zeker: de sprintersploegen gaan dit laten uitdraaien tot een massasprint”, sluit hij af.

Dylan Groenewegen Ⓒ ANP/HH

Volg hier de elfde etappe in de Tour op de voet via ons Live Widget