Manchester United zet trainer Ole Gunnar Solskjaer op straat

Manchester United behaalde de laatste zeven competitieduels slechts 4 punten en is in de Premier League afgezakt naar de zevende plaats met een achterstand van 12 punten op koploper Chelsea. Ook waren er al andere flinke nederlagen in de voorbije weken, waaronder de 0-5 oorwassing tegen aartsrivaal Liverpool.

Na de nederlaag verontschuldigde de Noorse trainer zich al bij de fans van Manchester United. De Noorse trainer noemde de nederlaag van 4-1 bij Watford „beschamend en gênant.” „Ik voel met de fans mee en ik voel hetzelfde als zij. We schamen ons omdat we deze manier verliezen. We weten dat we in een slechte situatie zitten en met een zwakke reeks bezig zijn, maar zo gaat dat soms in het voetbal.”

Solskjaer denkt niet aan opstappen, bestuur denkt daar anders over

Solskjaer dacht vlak na de wedstrijd zelf niet aan opstappen. „Ik zet me altijd in voor deze club, dat doe ik al 18 jaar, zolang ik bij de club ben betrokken. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club.”

Het bestuur heeft desondanks besloten om de Noor de laan uit te sturen. Het bestuur zou van mening zijn dat ze iets moesten ondernemen, als ze nog iets van het seizoen willen maken.

Onder leiding van Solskjaer eindigde Manchester United in de Premier League achtereenvolgens als zesde, derde en tweede. Een prijs won de club niet onder leiding van de oud-spits.

Opvolger

In de Britse media wordt er direct volop gespeculeerd over de opvolger van Solskjaer. Zinedine Zidane is de meest waarschijnlijke kandidaat, maar ook Erik ten Hag (Ajax), Brendan Rodgers (Leicester City) en Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) staan er tussen. The Daily Mail speculeert zelfs over Cristiano Ronaldo als nieuwe Manchester United-manager. De Portugees is momenteel nog speler bij The Red Devils.