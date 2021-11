’Ole Gunnar Solskjaer ontslagen bij Manchester United’

Manchester United behaalde de laatste zeven competitieduels slechts 4 punten en is in de Premier League afgezakt naar de zevende plaats met een achterstand van 12 punten op koploper Chelsea.

„Ik voel met de fans mee en ik voel hetzelfde als zij. We schamen ons omdat we deze manier verliezen”, aldus Solskjaer, wiens positie steeds verder onder druk kwam te staan. „We weten dat we in een slechte situatie zitten en met een zwakke reeks bezig zijn, maar zo gaat dat soms in het voetbal.”

Solskjaer denkt niet aan opstappen, bestuur denkt daar anders over

Solskjaer dacht vlak na de wedstrijd zelf niet aan opstappen. „Ik zet me altijd in voor deze club, dat doe ik al 18 jaar, zolang ik bij de club ben betrokken. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club.”

Maar volgens Manchester Evening News en Times Sport heeft het bestuur zaterdagavond nog besloten om de Noor de laan uit te sturen. Het bestuur zou van mening zijn dat ze nu iets moeten ondernemen, als ze nog iets van het seizoen willen maken. Technisch directeur Darrren Fletcher zou de honneurs tijdelijk gaan waarnemen.