AZ geeft een lesje effectiviteit en verslaat PSV

De meest opmerkelijke afwezige in Alkmaar was Oliver Boscagli. De verdediger van PSV kampte met spierklachten en moest daarom op het laatste moment afhaken. Zonder hem bleek de verdediging niet helemaal goed te staan, want het was al vroeg raak voor de thuisploeg. Jesper Karlsson werd diep gestuurd door Owen Wijndal en kreeg daarna tijd van Denzel Dumfries en Pablo Rosario om de ruimte te zoeken voor het schot en de bal in de korte hoek te prikken.

Ook begon AZ niet heel scherp achterin. Na een ongelooflijk slechte pass in de opbouw van Teun Koopmeiners verzuimde Mario Götze na tien minuten voor de 1-1 te tekenen. PSV zette AZ bij vlagen goed vast op de eigen helft en kreeg via Cody Gakpo weer een grote kans, maar Marco Bizot redde. Even later leek het alsnog gelijk te worden, toen Jonas Svensson een inzet van Gakpo in zijn eigen doel kopte. Vanwege hinderlijk buitenspel van Dumfries werd de goal alsnog afgekeurd.

Bizot als sta-in-de-weg

De grote kansen bleven komen - tegenover wat kleinere mogelijkheden voor AZ en met name Calvin Stengs - maar Götze vond ook Bizot op zijn weg. Datzelfde gold op slag van rust voor Donyell Malen. Zo was het alles bij elkaar een klein wonder dat de Eindhovenaren met een achterstand de kleedkamer in gingen.

Donyell Malen schudt Jonas Svensson en Timo Letschert af. Ⓒ ANP/HH

Ook in de tweede helft slaagde PSV erin te domineren. Toch leidde dat niet tot veel doelgevaar. Bij een aantal momenten zag het er wel dreigend uit, maar nooit ontstonden er grote problemen voor Bizot en zijn achterhoede. Halverwege de tweede helft sloeg AZ vanuit het niets toe. Scheidsrechter Dennis Higler gaf goed voordeel na een overtreding op Myron Boadu, waarna Stengs via Karlsson Koopmeiners bediende. De aanvoerder haalde met zijn ’mindere’ rechterbeen kiezelhard uit en liet Yvon Mvogo kansloos.

Waar PSV voor rust na de tegentreffer direct legio aan kansen creëerde gebeurde dat nu niet. Pas tien minuten na de 2-0 was er voor het eerst weer gevaar, maar Dumfries kopte over uit een hoekschop. Het bleef verder pover wat de bezoekers na rust wisten te brengen. Ook het inbrengen van Noni Maduke en Mohamed Ihattaren veranderde daar weinig aan. Beiden waagden een keer een poging met links, maar zonder succes. De uithaal van Stengs aan de andere kant was gevaarlijker, maar Mvogo redde.

Zo won trainer Pascal Jansen voor de tweede keer dit seizoen van PSV. Daardoor komt AZ op gelijke hoogte, al heeft de club uit Eindhoven momenteel wel het betere doelsaldo. De huidige nummer twee van de Eredivisie moet echter vooral zijn kansen beter af gaan maken, wil het aan het einde van de rit de tweede plaats bemachtigen.

Balende Dumfries

Aanvoerder Dumfries maakte kort na afloop van de verloren topper een aangeslagen indruk. „Dit is verschrikkelijk balen”, verzuchtte de international bij ESPN. „We verliezen hier onnodig. In de eerste helft schieten zij één keer op het doel en wij hadden meer dan genoeg kansen om het af te maken en wordt er ook nog een treffer van ons afgekeurd. Het is een repeterend verhaal bij ons en dat wordt een beetje vervelend. We moeten de kansen gewoon afmaken. Excuses zijn er niet meer.”

Dumfries had er geen verklaring voor dat PSV na de rust in Alkmaar amper nog iets liet zien. „Er was weinig beweging meer aan de bal. Dit was echt een zware onvoldoende voor ons. We hebben het weer niet laten zien in een grote wedstrijd.”

Volgens Dumfries ligt het niet aan de motivatie bij PSV. „We doen er alles aan en we weten wat er op het spel staat. Die tweede plek is voor ons cruciaal. We hebben nog zeven wedstrijden en daarin moeten we laten zien dat we die tweede plek gewoon verdienen. Daar heb ik alle vertrouwen in, want aan onze mentaliteit ligt het niet.”